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(Görüntülü) Metrobüste tacize 7 yıl 6 ay ceza (2)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () METROBÜSTE 17 yaşındaki iki kızın baldırına dokunduğu belirtilen sanığın İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Böylece sanık A.Ş.'ye verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti. İstanbul'da...

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () METROBÜSTE 17 yaşındaki iki kızın baldırına dokunduğu belirtilen sanığın İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Böylece sanık A.Ş.'ye verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti. İstanbul'da metrobüste 17 yaşındaki iki genç kızın baldırına dokunduğu belirtilen 53 yaşındaki A.Ş.'nin, “Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Dava dosyasına göre; 1 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında metrobüse binen A.Ş., yolculardan C.K.'nın (17) baldırına birkaç kez dokundu. A.Ş., C.K.'nın yanından uzaklaşması üzerine bu kez aynı hareketi A.A. (17)'ya yaptı. A.A.'nın tepkisi üzerine tartışma yaşandı. Metrobüste bulunan özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. C.K. ve A.A., A.Ş.'den şikayetçi oldu. BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI Gözaltına alınan A.Ş., adliyeye sevk edildi. 2 Ocak'ta da tutuklandı. A.Ş., hakkında açılan davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmedi. A.Ş., yanından gelip geçenlere dalgınlıkla dokunmuş olabileceğini, kimseye bilerek dokunmadığını söyledi. 7 YIL 6 AY CEZA ALDI İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Mart'ta 2018 tarihinde karara çıktı. 14 yıla kadar hapis istenen sanığın, “Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, C.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 ay, A.A.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 olmak üzere 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İSTİNAF KARARI ONADI Karar sanığın avukatı tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın aldığı cezanın yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek istinaf başvurusunu esastan reddetti. Böylece sanığın aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.

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