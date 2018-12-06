Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ŞİRİNEVLER Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.
(Görüntülü) Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ŞİRİNEVLER Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.
06 Aralık 2018 Perşembe 09:32
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