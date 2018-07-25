Enver ALAS - Harun UYANIK/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da sağanak yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Bayrampaşa Metro İstasyonu'nda inen yolcular, metro çıkışında kalabalığa neden oldu. İETT otobüsleri yolda kalanları ücretsiz taşırken, aralarında havalimanından gelen turistlerin de olduğu çok sayıda yolcu ise dolmuş ve taksilere akın etti. Metrodan inen Şükrü Cengiz, "Aksaray'a gidecektim ama burada indirdiler. Bize metroyu su bastığı ve otobüslerle gideceğimiz söylendi" dedi. Öte yandan Bayrampaşa-Havalimanı metro seferleri devam ediyor.
(Görüntülü) Metro seferleri durdu... Bayrampaşa metro istasyonunda yoğunluk yaşanıyor (Aktüel) (2)
Enver ALAS - Harun UYANIK/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da sağanak yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:04
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