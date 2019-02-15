Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL -METRİS cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.
(Görüntülü) Metris Cezaevi'nde hareketlilik(1)
Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL -METRİS cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.
15 Şubat 2019 Cuma 22:32
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