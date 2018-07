(Görüntülü) Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil: Mesut hiçbirini hak etmedi

ALMANYA Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in aynı zamanda menejerliğini yapan ağbeyi Mutlu Özil, "Mesut hiçbirini hak etmedi. 12 yıl hizmet vermesinin ardından böyle ayrılmak istemezdik. Herkes son bir maç yapıp da güzel bırakmak ister. Daha iyi veda edebilirdi. Böyle olmasını istemezdik" dedi. İngiliz futbol kulübü Arsenal'te top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Futbolcunun hemşehrileri, her fırsatta sosyal medyadan Özil'e olan desteklerini gösteriyor. Mesut Özil'in ağabeyi ve aynı zamanda menajerliğini de yapan Mutlu Özil, annesi Gülizar ve baba Mustafa Özil, tatil için Zonguldak'ın Devrek ilçesine geldi. Baba Mustafa Özil, gazetecilerin röportaj yapma teklifini gerçi çevirdi. Mustafa Özil, sadece "Destek veren herkese teşekkürler" dedi. Anne Gulizar Özil de oğluna verilen desteğin kendisini gururlandırdığını söyledi. 'MESUT'UN MORALİ İYİ' Mesut Özil'in her zaman yanında bulunan ağabeyi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Mutlu Özil de Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti. Mesut Özil'in Almanya milli takımını bırakma kararı alırken çok düşündüğünü ifade eden Mutlu Özil, şöyle dedi: 'Mesut lie bu kararı birlikte verdik. O çok düşündü bu konuda. 12 yıl orada hizmet verdi. Bu son dönemde biraz tatsızlıklar oldu. Biz de Mesut için en uygunu ne olur diye düşündük. Ondan sonra kararımızı verdik ve çekildi. Mesut'un morali şu an iyi, bozuk değil. Gayet iyi. Arsenal ile kampa başladı. Şimdi oraya konsantre oldu. Cumhurbaşkanımızla fotoğrafı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde caddeye asılı. Bu bizim için gurur verici. Artık Almanya'da oynamadığı için değişmesi gerekirdi. Bundan memnun olduk." 'ALMANLARDAN DA DESTEK ALIYORUZ' Mutlu Özil, birçok Alman vatandaşın da kardeşine destek verdiğini ve bununla ilgili birçok destek maili ve mesajı aldıklarını söyledi. Kimseye kırgın olmadıklarını ifade eden Mutlu Özil, "Almanya'da her zaman ırkçılık vardı, olacak da ama bizim orada görmedik o kadar. Biz, aile olarak o kadar görmedik. Almanların da iyileri var, kötüleri de var. Bu her zaman vardı. Şimdi biraz daha arttı, daha çok konuşmaya başladılar. Almanların da tabi çok iyisi var. Mesut'u sevenler, tutanlar var. Mail atıyorlar. Destek veriyorlar. Bırakmamasını istiyorlar. Birkaç ırkçılık gösteren de var. Kırgın değiliz. Biz Almanya'da yaşıyoruz ve Türk'üz. Bizim iki bağlantımız var." 'BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİK' Mesut'un her zaman iyi bir futbolcu olmak için mücadele ettiğini vurgulayan Mutlu Özil, sözlerini şöyle sürdürdü:" "Mesut hiçbirini hak etmedi. Bir fotoğraf yüzünden onu yapmamalılardı. 12 yıl hizmet vermesinin ardından böyle ayrılmak istemezdik. Herkes son bir maç yapıp da güzel bırakmak ister. Daha iyi veda edebilirdi. Böyle olmasını istemezdik. Ama bunu kendileri bile bile yaptılar. Bizlik bir şey yok. Ben Mesut'u gördüğümde burada olanları anlatacağım. Destekleri o da takip ediyordur mutlaka. Türkiye'nin kenetlendiğini ve Mesut'un arkasında olduklarını biliyordur. Dün akşam Cumhurbaşkanımız aradı ve moral verdi. O bize yeter zaten." Mutlu Özil, kardeşinin 'ileriki yıllarda Türkiye'de futbol oynamak ister mi? sorusuna ise "Hayırlısı diyeyim. Ona ben karar veremem. Ona bir şey diyemeyiz. Şu an Arsenal'de oynuyor. Oraya konsantre olmuş durumda" dedi.