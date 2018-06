(Görüntülü) MESAM'da tartışmalar sürüyor

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL () KISA adı MESAM olan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde, olaylı genel kurul sonrası tartışmalar sürüyor. 31 Mayıs 2018'de yapılan genel kurulun hukuksuz yapıldığını belirten bir grup MESAM üyesi, söz konusu genel kurul ve burada alınan kararların iptal edilmesini istiyor. Etiler'de bir araya gelen MESAM üyesi bir grup, 31 Mayıs'ta yaşananları basın açıklamasıyla duyurdu. Birliğin eski Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah, Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Recep Ergül'ün de içinde bulunduğu bazı üyeler ellerinde, “MESAM Seçimleri Hilelidir", “MESAM'da sahte üyeler oy kullandı", “MESAM Genel Kurulu'nda Zorbalık Yapıldı" “MESAM'da Adalet İstiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına ilk sözü ses sanatçısı Coşkun Sabah yaptı. Sabah, “ MESAM ısrarla siyasetin içine çekilmek isteniyor. Buna şiddetle karşıyız. MESAM'da siyaset yoktur. MESAM'da parti ayrımı, din, dil, ırk ayrımı yoktur. Bunun üstüne basa basa söylüyoruz. Bundan çok rahatsızız. Bir siyasi parti de bu olaya girme eğiliminde olmuştur. Bu MESAM'ın kabul edeceği bir şey değildir" dedi. Ardından grup adına basın açıklaması yapan Recep Ergül de, “31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulda önceden örgütlendikleri ve planlama yaptıkları anlaşılan bir grup, çirkin bir organizasyonla, genel kurula katılan sanatçıları huzursuz etmek, salondan çıkartmak için insana yakışmayacak her türlü yol ve yönteme başvurmuşlardır. Bakanlık teftiş kurulu müfettişlerince hazırlanan ve çok sayıda usulsüzlük tespit edilen inceleme raporlarının okunmasını, korkunç bir kargaşa çıkartarak engellemişlerdir. Yuh çekmek, küfür etmek, tehdit etmek, sataşmak gibi her türlü çirkinlik karşısında, üyelerimizin büyük bölümü sükunetini koruyarak karşılık vermemiş ve böylece olayların önüne geçilmiştir. 40 oy farkla seçilen Divan Heyeti, küfürbaz grubun her istediğini yapmış ve onlarca skandala imza atmıştır" ifadelerini kullandı. Olağan üstü genel kurulun tamamen amacından çıktığını ve aykırı pek çok önergenin kabul edildiğini ileri süren Ergül, “Seçme ve seçilme hakları olmayan 100 civarındaki üyeyi, skandal bir kararla üyeliğe alıp oy kullandırtmışlardır. Seçme ve seçilme hakkı olmayan, son güncel hazirun cetvellerinde isimleri olmayan yüzlerce üye oy kullanmış ve bunlardan ikisi şaşırtıcı bir şekilde üye üst kuruluna seçilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tanımayan, inceleme raporlarını yok sayan, haklarında onlarca şaibe bulunan şahıslar, Divan Heyeti'ne bile bile suç işletmiş ve divan heyeti de görevi kötüye kullanmıştır. MESAM üyelerinin ezici bir çoğunluğu, bu "üst kurulları" tanımamakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan genel kurulun iptalini istemektedir." diye konuştu. Açıklamanın devamında olaylı genel kurulda yaşananlarla ilgili hukuki sürecin de başladığı duyuruldu.