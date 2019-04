(Görüntülü) Mersin’e kelebek istilası oldu çiftçilere uyarı yapıldı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de son günlerde kentin her noktasına yayılan kelebekler, vatandaşlarda büyük bir ilgi uyandırırken çiftçileri de tedirgin ediyor. Uzmanlar, kenttin dört bir yanında görülen kelebek türünün mevcut tarımsal yapıya herhangi bir zararının olmadığını bildirdi.



Kuzey Afrika’dan yola çıkan, Latince adı Vanessa-Cynthia Cardui olan Diken kelebeği, Mersin’in dört bir yanında kendini gece gündüz hissettirirken çiftçilerin tedirginlik yaşaması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak kelebeğin her bahar Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya göç ettiğini belirterek şunları ifade etti: "Diken Kelebeği kuzey yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları ile küresel olarak en yaygın dağılış gösteren kelebek türlerindendir. Türkiye’nin tüm illerinde bulunmaktadır. Bu tür göçmen kelebeklerdendir. Baharda kuzey Afrika’dan Avrupa’ya göç ederler. Çayırlar, makilikler ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Konukçuları devedikeni, hatmi çiçeği türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkiler ile beslenir. Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur."



‘ÇİFTÇİLERİN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK’



Mersin Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu da son günlerde Mersin’de yoğun olarak görülen kelebeğin Diken kelebeği olduğunu ifade ederek, "Bu kelebek türü, yılda birkaç nesil veren bir türdür. Ayrıca göçmen bir kelebektir. Kuzey Afrika’dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya kadar göç eden bir kelebektir. Son günlerde toplu olarak ortaya çıkmasının başka bir sebebi ise Mersin’de ve Türkiye’de olduğu gibi soğuklar uzadı, bahar geç geldi. Son günlerde görünen kelebekler toplanıp bir anda ortaya çıktılar. Eskiden kalabalık bir şekilde görmezdik. Şimdi sürüler halinde şehrin içinde yaylalarda görebiliyoruz" dedi.



Çiftçilerin endişe etmemesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Hüseyinoğlu, "Diken kelebeği zararlı bir tür değildir. Tarımsal ürünlerimize her hangi bir zararı yoktur. Çünkü besin kaynakları farklıdır. Çiftçiler ekinlerine gönül rahatlığı ile devam edebilirler" diye konuştu.