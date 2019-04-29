(Görüntülü) Mersin’de pamuk cinsi köpek balığı ağa takıldı

AKDENİZ'in 12 mil açığında yakalanan yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki pamuk cinsi beyaz etli köpek balığı, getirildiği Mersin balık pazarında büyük ilgi gördü. Akdeniz’e açılan balıkçılar, 12 mil açıkta av için denize ağ serpti. Teknelerinde kısmet bekleyen balıkçıların ağına pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Balığı tekneye çeken balıkçılar daha sonra Mersin Balık Pazarı'na getirerek sergiledi. Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki balığı görenler cep telefonuna sarılarak, fotoğraf ve görüntü çekti. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, Akdeniz’de her geçen gün köpek balığı sayısının arttığını belirterek, "Pamuk cinsi köpek balığının eti, bembeyazdır. Bu cins çok keskin bir dişe sahiptir. Dişi testere gibidir. Dişleri florür kaplıdır, kesinlikle çürüme olmaz. Burun kısmı ise adeta sensör özelliğini taşıyor. Sıcaklığı, iklim değişikliğini çok iyi algılar. Bu özelliği sayesinde koku alma, ses duya bilme özelliği nedeni ile 3 kilometre uzakta bile bir balığın kan kokusunu veya kayalıkta sıkışmasını çok çabuk hissedebilir. Kendisinden büyük balıkları da yeme özelliğine de sahiptir" dedi.