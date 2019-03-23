(Görüntülü) Mersin Sahte polis ve savcılar, gerçek polisten kaçamadı

Sahte polis ve savcılar, gerçek polisten kaçamadı

Mersin?de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran 2'si kadın 8 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin kent merkezinde Ö.S?yi ev telefonundan arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, isminin kuyumcu soygununa karıştığını ancak bu durumdan kendisini kurtarabileceklerini söyleyerek, bankadaki 53 bin lira parayı istedi. Bunun üzerine korku yaşayan Ö.S., parayı bankadan çekerek poşet içerisinde zanlılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.S, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne gelerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 günlük çalışmanın ardından olayı gerçekleştiren İ.Ç, İ.Z, Ö.F.Ç, Ş.T, A.O, A.R, Ç.B.İ. ve R.Ş.?yi kaldıkları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Benzer dolandırıcılık ile ilgili olarak geriye dönük yapılan çalışma yapan polis, C.Z.'nin 6 bin 500 dolar dolandırılması olayının şüphelilerinin de Ç.B, R.Ş, İ.Z. ve İ.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, dolandırdığı iddia edilen yaşlı bir kadının sara hastası olduğu ve aldıkları paranın ilaç parası olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü?nde ifadeleri alınan 2'si kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.