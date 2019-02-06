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(Görüntülü) Mersin polisi kan bağışladı

MERSİN kent merkezinde görev yapan polisler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin önderliğinde kan bağışı yaptı. Merkez Yenişehir ilçesindeki hizmet binasındaki kan bağış etkinliğinde birçok birim müdürü ve memur, tansiyon ölçümü...

MERSİN kent merkezinde görev yapan polisler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin önderliğinde kan bağışı yaptı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki hizmet binasındaki kan bağış etkinliğinde birçok birim müdürü ve memur, tansiyon ölçümü ve kan sayımının ardından sedyedeki yerini aldı. Kızılay'ın uzman personelleri tarafından kanları alınan güvenlik güçleri, kan bağışlamanın hayati önem taşıdığını söyledi. İlk bağışı Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yaptığı etkinliğin gün boyu süreceği bildirildi. Kan verdikten sonra basın mensupların bir açıklama yapan Şahne, Kızılayımızın kan bağışı kampanyasına, İl Emniyet Müdürlüğü olarak biz de destek vermek istedik. İnşallah bundan sonraki kampanyalara da destek vereceğiz. Kan bağışlamak hayat bağışlamak gibi. Arkadaşlarımızı da bu sloganla davet ettik. Sağolsunlar, onlar da iştirak etti. Bütün arkadaşlarımıza ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.

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