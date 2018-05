(Görüntülü) Mersin, dünya çapında 'Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi' ilan edildi

MERSİN?de 2015 yılından bu yana yürütülen çalışmalar nedeni ile kent dünya çapında Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi ilan edildi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Rusya Eğitim ve Bilim Başkanlığı Baş Yardımcısı Doç. Dr. Valentina Victorovna Pereverzeva, Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vagif D. Bayramov, DEV&WDU Kurucu Başkanı Metin Şentürk, DEV&WDU Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı ve 85 ülkeden temsilciler katıldı. Dünya Engelliler Birliği?nin 6?nci Olağan Genel Kurulu, Global Erişilebilir Turizm Kongresi ve Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Mersin Projesi organizasyonlarının dünyanın ilk Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali?ne ev sahipliği yapan Mersin?e çok yakıştığını belirten Başkan Kocamaz, "Daha konforlu yaşam uğruna diğer insanları yok sayan bir yaşam algısı sorun üstüne sorun üretiyor. Her şeye sahip olmaya çalışıyor, hızla tüketiyoruz. Sevdiğimizi düşündüğümüz kişilere bile eşya muamelesi yapıyoruz. Herkesten ve her şeyden bizi mutlu etmesini istiyoruz. Oysa sevmek, her şeyden önce sorumluluk üstlenmektir. Sahip olmak değil sahiplenmektir. Korumak, geliştirmek, yaşatmaya çalışmaktır. Mutlu olmakla yetinmeyip mutlu etmeyi de bilmektir. Doğru sevmeyi öğrenmeli, haklarımızla birlikte sorumluluklarımızı da düşünmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu temel prensip ışığında Mersin?de kurduğumuz merhamet odaklı sevgi sistemiyle başta dezavantajlı toplum kesimleri olmak üzere tüm halkımızı sevgiyle kucaklıyoruz" dedi. 4 yıl boyunca engelsiz bir kent hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kocamaz, "Oyun, dinlenme ve ulaşım alanlarını engelli bireylerimiz için kesintisiz erişim alanları haline getiriyoruz. Engelsiz Otel, Engelsiz Tatil, Engelsiz Bina, Engelsiz İbadethane, Engelsiz Banka ve diğer hizmetlerimizle engelsiz bir dünya kuruyor olmanın huzurunu doyasıya yaşıyoruz. Eğer bugün, 'Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Mersin' gibi bir projeyi hayata geçirebiliyorsak, 'Erişilebilir Turizm Global Kongresi? ve ?Dünya Engelliler Birliği?nin Olağan Genel Kurulunu? ilimizde toplayabiliyorsak bu gayretlerimiz sayesindedir. 3 gün sürecek küresel organizasyonların, konfor ve güç odaklı bir medeniyet algısı yerine sevgi odaklı bir medeniyetin kurulması yolunda önemli bir adım olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Başkan Kocamaz?ın Mersin?de engelliler için yaptığı çalışmalar ve Erişilebilir Kent Mersin olma yolunda verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan DEV&WDU Kurucu Başkanı Metin Şentürk de, şunları söyledi: ?Dünya Engelliler Birliği 6. Olağan Genel Kurulumuzda bir aradayız. Dünyanın doğusu ve batısı arasında köprü olan canım ülkemde dünya engelliler vakfının kurulması için Birleşmiş Milletler?i ve taraf devletleri ikna etmek için uzunca bir süre mücadele etmiştik. O günkü çabalarımızın ve hayallerimizin gün geçtikçe büyüyerek bugüne kadar geldiğine tanık oluyoruz. Çünkü dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, dünyanın neresinde hangi sorunla yüzleşiyor olursanız olun, yasaları çıkartabilirsiniz, kanunları koyabilir, her yönetmeliği düzenleyebilirisiniz ama bir işin içerisine yüreğinizi koymadığınız zaman o işten hayır gelmez." Vali Yardımcısı Halal ve Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı da Dünya Engelliler Birliği?nin 6. Olağan Genel Kurulu?nda gerçekleştirdikleri konuşmada iş birliği içerisinde oldukları Mersin Büyükşehir Belediyesi?ne ve engelli bireyler adına özverili çalışmalar yürüten Başkan Kocamaz?a teşekkür etti. Rusya Eğitim ve Bilim Başkanlığı Baş Yardımcısı Doç. Dr. Valentina Victorovna Pereverzeva, Rusya Milli Eğitim Bakanı Olga Vasilyeva adına bir konuşma gerçekleştirirken, Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vagif D. Bayramov da konuşmasında Mersin?de engelliler adına yapılan önemli organizasyon için Başkan Kocamaz?a teşekkür etti. Plaket ve ilan bildirimi takdiminin ardından Dünya Engelliler Birliği?nin 6?nci Olağan Genel Kurulu tahmini bütçe oluşturulması ve oylanması, talepler, değerlendirmeler ve uygulama projelerinin sunumu ile devam etti.