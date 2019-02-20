Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edildi.
(Görüntülü) Mersin' de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü , 25 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi...
20 Şubat 2019 Çarşamba 14:27
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