(Görüntülü) Mersin' de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü , 25 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi...

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:27