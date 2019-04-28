(Görüntülü) Mersin'de Paskalya kutlaması
MERSİN'de Paskalya nedeniyle düzenlenen ayinde renkli görüntüler yaşandı. Ortodoks Kilisesi'nde yapılan Paskalya ayinine Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Altındiş, cemaat...
28 Nisan 2019 Pazar 10:26
MERSİN'de Paskalya nedeniyle düzenlenen ayinde renkli görüntüler yaşandı. Ortodoks Kilisesi'nde yapılan Paskalya ayinine Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Altındiş, cemaat ve yurt dışından tatil için gelen turistler katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde, dini ritüeller gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu. İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, barış, huzur dileğinde bulundu.
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