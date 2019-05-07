(Görüntülü) Mersin'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
MERSİN'de, fırtına nedeni ile karaya oturan Wardeh isimli kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağlı bulunduğu şirketin yaşadığı ekonomik sorunların ardından haciz konulan ve Mersin Limanı'na demir atan Lübnan bandıralı...
07 Mayıs 2019 Salı 16:35
MERSİN'de, fırtına nedeni ile karaya oturan Wardeh isimli kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağlı bulunduğu şirketin yaşadığı ekonomik sorunların ardından haciz konulan ve Mersin Limanı'na demir atan Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, 15 Ocak'ta kenti vuran fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Gemi, 9 milyon liraya satıldı. Satın alan şirket kurtarma çalışmaları için düğmeye bastı. Sağ tarafa yatık olan geminin düzeltilmesi için iskele tarafına tonlarca ağırlık yerleştirilmesinin ardından düz bir konuma getirilen 131 metre uzunluğundaki gemi, römorkörlerden uzatılan halatlarla kademeli olarak açığa çekilmeye başlandı. Geminin önümüzdeki günlerde tamamen derin sulara çekilmesi bekleniyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.