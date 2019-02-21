(Görüntülü) Mersin'de çatlaklar oluşunca boşaltılan 5 katlı bina çöktü (6)

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde dün gece çatlaklar oluşunca boşaltılan, 5 katlı bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın sahibi Hasan Yakut, "Binanın ilk 2 katı 40 yıllık. Diğer 3 kat inşaat halindeydi" dedi.







​Mevlana Mahallesi'nde 2 katın üzerine 3 kat daha çıkılan binadan, dün saat 19.00 sıralarında sesler gelmeye başladı. Binada çatlaklar da oluşunca sahibi Hasan Yakut (49), kendisi ile evli oğlunun oturduğu ilk 2 katı tahliye etti. Boşaltılan bina, saat 05.45 sıralarında çöktü. Büyük bir gürültüyle yerle bir olan binanın çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, belediye ve AFAD ekipleri ise çöken binanın altında kalanların olma ihtimaline karşın, arama- kurtarma çalışması başlattı. Eğitimli 3 arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz altında kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.







'BİNANIN İLK 2 KATI 40 YILLIK'







Binan sahibi inşaat işçisi 7 çocuk babası Hasan Yakut, dün akşam gelen sesler üzerine evlerini boşalttıklarını belirterek, "Binanın ilk 2 katı 40 yıllık. Diğer 3 kat inşaat halindeydi. İlk 2 katında biz oturuyorduk. Binadan dün saat 19.00 gibi çatlaklar oluşmaya başladı ve sesler geldi. Biz de hemen evi terk ettik. Üst katta oturan oğlum ve gelinimi de çıkarttık. Komşulara sığındık. Bina sabah saat 05.45'te büyük bir gürültüyle çöktü. Tek tesellimiz evde kimsenin olmamasıdır" dedi.







Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de olayla ilgili inceleme başlattı.