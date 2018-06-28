(Görüntülü) Mersin'de caretta caretta ölüsü sahile vurdu

MERSİN'de caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağasının ölüsü sahilde bulundu.



Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların doğal yumurtlama alanı olarak bilinen Mersin sahiline kaplumbağa ölüsü vurdu. İncelemede kaplumbağada herhangi bir yaraya rastlamayan yetkililer, caretta ölüsünü bulunduğu yerden kaldırdı.

