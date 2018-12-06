(Görüntülü) Mersin'de beklenen sağanak başladı

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de beklenen sağanak, sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olmaya başladı. Bazı yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış beklentisi nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği için cadde ve sokaklar boş kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarıda; Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla'da metrekareye 100- 200, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut'ta da metrekareye 100- 200 kilogram yağış beklendiğini duyuruldu. Kent sakinlerinden olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ise sağanak beklentisi nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personelinin ise idari izinli sayılacağını duyurdu. Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden yağış, yapılan uyarıların ardından bu sabah etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği için cadde ve sokaklar boş kaldığı görüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise tıkanan su giderlerini açmak için çalışma yaptı. Kentte etkili olan sağanağın yarına kadar sürmesinin, yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiği belirtildi.