Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

(Görüntülü) Mersin'de bayram yoğunluğu

MERSİN, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, tatilcilerin akınına uğradı. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tatilciler sahilde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kayseri, Konya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa,...

MERSİN, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, tatilcilerin akınına uğradı. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tatilciler sahilde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kayseri, Konya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Niğde'den 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Mersin'e gelen vatandaşlar, kentin turizm merkezlerinden olan Erdemli ve Silifke ilçelerine akın etti. D-400 karayolu Çeşmeli otoban çıkışından Silifke yönüne doğru, trafikte yoğunluk yaşandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 4 şeritli bölünmüş yolun Mersin kent merkezine giden yönü ise boş kaldı. Sürücüler ve yolcular araçlarında uzun süre beklemek zorunda kalırken, kent sakinleri, sosyal medya üzerinden batı yönüne gidilmemesi konusunda birbirlerine uyarılarda bulundu. Kızkalesi, Kumkuyu, Ayaş, Narlıkuyu gibi turizm alanlarına ulaşıp kumsalları dolduran on binlerce tatilci, şezlonglarda güneşlenip denizin ve kumun tadını çıkarıyor. Yaşanan yoğunluk otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü. Bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bölgedeki araç ve insan yoğunluğunun pazar akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328