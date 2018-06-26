(Görüntülü) MERSİN'de 3 kilo 714 gram esrar ele geçiren polis, 2 şahsı gözaltına aldı
26 Haziran 2018 Salı 10:49
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