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(Görüntülü) Mersin'de 23 Nisan coşkusu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin dans gösterileri büyük beğeni topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin dans gösterileri büyük beğeni topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Mersin kent merkezinde de coşku ile kutlandı. Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve beraberindeki 2 çocuk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki kutlamaya Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bu güzel günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. 23 Nisan 1920 vatanımızın dört tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin ve şahlanışının tarihidir" dedi. Konuşmanın ardından 23 Nisan konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerin dans ve ritim gösterileri de büyük beğeni topladı. Salonu dolduran binlerce çocuk, sahnedeki arkadaşlarının performansına ayak uydurup çalan müzikler eşliğinde dans edip eğlendi. Gösteri, miniklerin birbirlerinin sırtına çıkarak oluşturdukları kulede Türk Bayrağı açmaları ile son buldu.

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