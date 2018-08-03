(Görüntülü) Mersin'de 2 bin yavru deniz kaplumbağası Akdeniz'le buluştu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'deki kumsallarda Haziran ayı itibariyle yumurtalarından çıkan toplam 2 bin deniz kaplumbağası yavrusu Akdeniz'le buluştu. Bu rakamın Ekim ayına kadar artacağı belirtildi.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, beraberinde Mezitli Belediyesi Kent Konseyi üyeleri ile birlikte Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde deniz kaplumbağa yavrularının yuvalarından çıkışlarını izledi. Deniz kaplumbağalarının nesillerinin tükenmekte olduğuna dikkat çeken Ergene, Mersin'de 2 tür deniz kaplumbağası türü görüldüğünü belirterek, ''Bunlardan biri Caretta Caretta, diğeri ise Chelonia Mydas'dır. Chelonia Mydas'a yeşil deniz kaplumbağası, Caretta Caretta'ya da iri baş deniz kaplumbağası diyoruz. İri baş etçil, yeşil deniz kaplumbağası ise otçuldur" dedi.



RAKAMLAR ARTACAK



Türkiye'deki 21 üreme alanından 5'inin Mersin'de bulunduğunu ifade eden Ergene, "Bunlar Kazanlı, Davultepe, Alata Araştırma, Göksu Deltası ve Anamur'dur. Buralarda çıkışlar gayet iyi durumda. Kazanlı'da şu ana kadar 500'ün üzerinde çıkış tespit edildi. Davultepede 127, Alata'da 178, Anamur'da da sayı oldukça yüksek. Bu rakamların Eylül ayının sonuna kadar artması bekleniyor'' şeklinde konuştu.



Erdemli ilçesindeki Alata sahilinde 178 yuva tespit edildiğini ve bu sayının 200'ün üzerine çıkmasını beklediklerini dile getiren Ergene, Haziran ayından itibaren denize ulaşan yavru sayısının 2 bin olduğunu kaydetti. Bu rakamın Ekim ayına kadar artacağını aktardı.