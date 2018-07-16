(Görüntülü) Mersin '15 Temmuz'da tek yürek oldu

MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' ile 'Demokrasi Mitingi'ne katılan binlerce kişi tek yürek olup, 'Millet iradesine darbe vurulamaz' mesajı verdi.Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan başlayıp Silifke Caddesi'ni takiben devam eden yürüyüşün en ön sırasında Kalkınma eski Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizan Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız başta olmak üzere kentin diğer milletvekilleri ile STK temsilcileri yer aldı. Korteje, çevredeki esnaflar ve yürüyüşü evlerinin pencere ile balkonlarından izleyenler de alkışlarla destek verdi.Kalabalık kısa sürede Cumhuriyet Alanı'na ulaşırken, burada da Demokrasi Mitingi heyecanı yaşandı. Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlık örneğiyle önemli mesajlar verdiğini belirten Lütfi Elvan, "Bir millet nasıl ayağa kalkar, sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl demokrasiye sahip çıkar, yine bunu sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl milli iradeye sahip çıkar, yine bunu sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl istiklalini kanı pahasına çiğnetmez, bunu sizler gösterdiniz. 15 Temmuz milletimizin adeta 2'nci İstiklal mücadelesi olmuştur" dedi.Girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonucu bertaraf edildiğini dile getiren Vali Ali İhsan Su ise şunları söyledi:"Milletimizi bölüp parçalamak, demokrasimizi ortadan kaldırmak için bir darbe teşebbüsünde bulundular. Yüca milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun çağrısıyla meydanlara indi, vatanına, milletine, ülkesine sahip çıktı, darbe girişimini bertaraf etti."Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise, 15 Temmuz gecesi büyük bir sınavdan geçildiğinin altını çizerek, "Silahlı kuvvetlerimiz içinde yuvalanan bir grup ihanet şebekesinin suikastine uğradık. Hiçbir kişi, kurum, cemaat yada siyasi oluşum, memnun olmadığı bir siyasi tabloyu demokrasi dışı yol ve yöntemlerle değiştirme hakkına sahip değildir" diye konuştu.Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi izlenirken, alanda 'millet iradesine darbe vurulamaz' mesajları verildi.