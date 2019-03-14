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(Görüntülü) Mermer ocağında olası facia, alınan önlem sayesinde önlenmiş

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde göçük meydana gelen mermer ocağında, çalışanların 2 saat önce tahliye edilerek önlem alındığı ortaya çıktı. Maden Müdürü Asım Özgan, son günlerdeki aşırı yağışlar nedeniyle kille karışık toprak...

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde göçük meydana gelen mermer ocağında, çalışanların 2 saat önce tahliye edilerek önlem alındığı ortaya çıktı. Maden Müdürü Asım Özgan, son günlerdeki aşırı yağışlar nedeniyle kille karışık toprak yapısında oluşan çatlakların sürekli takip edildiğini belirterek, "Olayın yaşandığı gün sabah erken saatlerde çatlakların büyüdüğünü gözlemledik. Ocaktaki çalışmalarımızı tamamen durdurduk" dedi. Merkez Nilüfer İlçesi İnegazi Mahallesi'nde bulunan Nezih Kümbet'e ait mermer ocağında Pazar günü sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Yaklaşık 60 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, maden sahasına düştü. Ocak yetkililerin daha önce göçük ihtimaline karşı önlem almasıyla can kaybı yaşanmadı. Bir iş makinesi ise göçük altında kaldı. O anları ise işçiler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi. FACİA, SAATLER KALA ÖNLENDİ Bölgedeki çatlakların gözlemlendiğini, olaydan 2 saat önce de çalışanların tamamen tahliye edildiğini belirten madenin müdürü Asım Özgan, "Bölgemizde son günlerde aşırı yağışlar vardı. Ocaktaki kademelerimizin arka kısmında kille karışık bir toprak yapısı var. Kil aşırı suda şişme yapabiliyor, bu sebeple o bölgeyi sürekli takip ediyorduk. Ocağın alt kısımlarında bazı çatlakların oluştuğunu gözlemlemiştik. Bu olay üzerine bölgedeki personelimizi oradan uzaklaştırmıştık. Personelimiz risk olmayan başka bir kısımda çalıştırıyorduk. Olayın yaşandığı gün sabah erken saatlerde çatlakların büyüdüğünü gözlemledik. Bu sefer ise komple ocaktaki çalışmalarımızı durdurduk. Bütün personelimiz ocaktan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra toprak kayması yaşandı" dedi. 'YARALI YOK, CAN KAYBI YOK' Göçük altında kalan iş makinesinin bir parçasının tamire götürüldüğü için çalışmadığını belirten Özgan, "Şu an ocaktaki çalışmaları durdurduk. Yetkili kurumlara bildirilerimizi yaptık. Gerekli denetimlerin ardından hafriyatı güvenli bir şekilde kaldırıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Medyada 2 operatörün canını zor kurtardığına dair söylemler yer aldı. Orada duran 2 iş makinesinden bu çıkarımı yapmışlar ancak makinelerin biri güvenli yerde park halindeydi, bir hasar almadı ve içinde operatör yoktu. Diğer makinemiz ise arızalı olan göçük altında kalan makine idi. Olayın yaşanacağını biliyor ve bekliyorduk. Herkes güvenli noktalardan ocağı gözlemliyordu, bazı arkadaşlarımız olay anını kameraya alıyorlardı. Bu durumda aşağıda personel olması mantığa aykırı bir durumdur" şeklinde konuştu.

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