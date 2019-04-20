(Görüntülü) Meriç Nehri'nde 'kano festivali'

EDİRNE'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde düzenlenen Kano- Kayak Maraton Yarışı Festivali'nde çekişmeli geçen yarışı Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı.



Edirne Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde Kano- Kayak Maraton Yarışı Festivali düzenlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun da izlediği yarışmaya Bulgaristan'dan da gelen 12 takımdan 24 sporcu katıldı. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprü mevkiinde Vali Ekrem Canalp'ın start vermesiyle başlayan yarış yaklaşık 2.5 kilometrelik parkurda çekişmeli geçti. Yarışın birinciliğini Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı. Tamer Saygılı ve Serdar Bağra çifti ikinci olduğu yarışmada üçüncülüğü de Melih Şenavcı, Muhammet Saatçi oldu.



KANO DEVRİLDİ



Yarışmayı uzun süre önde götüren Kubilay Aslan ile Gökhan Zorlun ikilisi bitişe 50 metre kala kanolarının devrilmesi sonucu suya düştü. AFAD ekipleri suya düşen sporcuları botla kurtarıp kıyaya çıkardı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Edirne Valisi Ekrem Canalp ile eşi Ayten Canalp, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu verdi.



Vali Canalp, Edirne'de turizm sezonunun iyi başladığını belirterek, "Edirne'deki bütün oteller şu anda dolu. Boş oda arasanız zor bulursunuz. Sezon gayet iyi başladı ve iyi geçiyor. Bundan sonraki dönemde de ümit ediyorum Edirne ve Edirne esnafı için harika bir dönem olacak. Yapmış olduğumuz bu tür etkinliklerde turizm sezonunu canlı ve diri tutmaya yönelik. Bu hem turizme hem de Edirne'nin doğal hayatına renk katıyor" dedi.



EDOSK Başkanı Orkun Akman, festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Çok güzel bir yarış oldu. Bu bir spor faaliyeti olarak gözükebilir ama aynı zamanda tanıtım ve turizm faaliyeti. Kaza geçiren arkadaşlarımızın da durumları gayet iyi hiçbir sorun yok" dedi.



Yarışmada birinci gelen ekibe 1500, ikinciye 1250 ve üçüncüye de 1000 liralık hediye çeki verildi.