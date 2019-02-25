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(Görüntülü) MEMUR-SEN'den Mısır'daki idamlara protesto

Mesut MADAN BURDUR, ()BURDUR'da Memur Sen İl Başkanlığı tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendika başkanları ve üyeler, basın açıklaması yaptı. Grup...

Mesut MADAN BURDUR, ()BURDUR'da Memur Sen İl Başkanlığı tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendika başkanları ve üyeler, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Şube Başkanı Murat Bulut yaptı. Bulut, Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır. Mısır'da 16- 17 Haziran 2012 yılında yüzde 51.73 oyla cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti. Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun'un Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır dedi. Darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masumu idam ettiğini kaydeden Murat Bulut, Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Memur- Sen olarak Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz diye konuştu. Murat Bulut'un açıklamasından sonra Mısır'da idam edilenler için hatimler duası yapıldı.

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