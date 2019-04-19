(Görüntülü) Melih'in başına kalas düştüğü yerde keşif yapıldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() - ÜMRANİYE'de çatısı yenilenen binanın önünde dondurma yerken başına kalas düşmesi sonucu hayatını kaybeden Melih Güngör (11) 'ün ölümüne ilişkin keşif yapıldı Olay 25 Nisan saat 15.45'te Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi Melih, arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu. Bir anda binadan Melih'in başına kalas düştü. Hastaneye götürülen Melih, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Kartal Anadolu Adliyesi 69. Asliye ceza mahkeme heyeti, duruşmada olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme heyetinin verdiği karar doğrultusunda bugün olayın meydana geldiği binada keşif yapıldı. Keşif için İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nin heyeti, bilirkişi ile tarafların avukatları, olayda hayatını kaybeden Melih Güngör'ün ailesi olayın meydana geldiği binada bir araya geldi. Heyetin gelmesi ile birlikte olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeye geçildi. SUÇLULARIN YARGILANIP CEZA ALMASINI SİTİYORUZ Ailenin avukatı Özlem Egül keşif sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün davaya bakan mahkeme keşif yaptı. Daha önce savcılık aşamasında keşif yapılmıştı. O keşifte düzenlenen bilirkişi raporunda burada çalışan ustanın ve binayı ben yapıyorum diyen kişi hakkında dava açıldı. Onlarla devam eden bir davamız var. Bina sahibinin de sorumlu olduğunu düşünerek onla ilgili de şikayetimizde yaptık. Savcılık bina sahibi hakkında da dava açtı. Burası kaçak bir bina. Yukarıyı gezdik gördük basit bir çatı değil. Odaları olan bir daire görünümünde. Şu anda inşaat durmuş durumda. Belediyedeki ilgililer ile ilgili de gerekli kontrollerin yapılmadığı için de savcılığa suç durusunda bulunduk. Bu olayda suçu olanların yargılanıp ceza almasını istiyoruz! diye konuştu. " BAŞKA MELİH'LER ÖLMESİN" Baba Seyfi Güngör ise "Sadece adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması, başka Melih'lerin erken hayatını kaybetmemesini istiyoruz biz. Bu tarz ihmaller can almasın, önlemler alınsın. Melih bu olaylarda son olsun. Hiçbir çocuk bu şeklide hayatını kaybetmesin ,aileler böyle acılar çekmesin. İhmaller, tedbirsizlikler nedeniyle böyle acılar yaşanmasın. Çok zor bir süreç" diye konuştu. SAVCILIK AŞAMASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU Olayla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı'nca hazırlanan bilirkişi raporuna göre 2 katlı binanın çatısında yapılan tadilat sırasında şüpheli Muharrem Kirlibal'ın bütünü yaklaşık 6 metre olan kalas parçasını kestiği, 210 cm'lik parçanın kayarak aşağı düşmesi sonucu Melih Güngör'ün kafasına isabet ettiği anlatıldı. Muharrem Kirlibal'ın amcasının oğlu diğer şüpheli Temür Kirlibal'ın da olayın meydana geldiği binanın maliki olduğu ifade edildi. Bilirkişi raporunda Muharrem Kirlibal'ın gerekli özen ve dikkati göstererek meskun olduğu malum olan binanın etrafından gelip geçen insanların veya orada bulunabilecek kişilerin olma ihtimallerini dikkate alarak, çalışmış olsaydı kestiği 210 cm uzunluğundaki kalas parçasının aşağı düşme ve zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurup çalışmasını güvenli bir şekilde yerine getirseydi kalas dikkatsizliği sonucu aşağı düşmeyebilir, müteveffa çocuğun ölümüne neden olmayabileceği kaydedildi. Binanın çevresinde de gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulanan bilirkişi raporunda, "...Güvenlik önlemi alınması durumunda müteveffanın ölümüne neden olan kalas velev ki ustanın dikkatsizliği sonucu aşağı düşseydi dahi o esnada bulunan müteveffa çocuğa ulaşmayabilir ve mevcut ölümlü olay gerçekleşmeyebilirdi. Belirtilen nedenlerden dolayı Muharrem Kirlibal asli, Temür Kirlibal'ın ise tali kusurlu olduğu, kazanın meydana gelmesinde başkaca kimse kusurlu davranmamıştır" denildi. Bir dahaki duruşma 2 Mayıs'ta yapılacak UMRANIYE'DE CATISI YENILENEN BINANIN ONUNDE DONDURMA YERKEN BASINA KALAS DUSMESI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN MELIH GUNGOR (11) 'UN OLUMUNE ILISKIN KESIF YAPILDI (FOTO: ISA ALMACAYIR ISTANBUL )