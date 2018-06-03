Afrin’deki siviller için sıcak ekmek yapıp dağıtan Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla bu kez Afrin halkına Ramazan pidesi dağıttı. ANKARA ()
(Görüntülü) Mehmetçikten Afrin'deki sivillere Ramazan pidesi
Afrin’deki siviller için sıcak ekmek yapıp dağıtan Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla bu kez Afrin halkına Ramazan pidesi dağıttı. ANKARA ()
03 Haziran 2018 Pazar 16:14
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