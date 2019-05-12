(Görüntülü) Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisi
SURİYE sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı. Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı....
12 Mayıs 2019 Pazar 10:22
SURİYE sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı. Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu. Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte Komando Marşı'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.