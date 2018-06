(Görüntülü)Mehmetçiğin sınırdaki kaleleri hazır

Haber-Kamera: Gül KABA - Hüseyin ÇAKMAK - Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, () - KİLİS'İN Elbeyli ilçesinde Suriye sınırına Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 'Kulekol' adı verilen 22 gözetleme kulesinin inşası tamamlandı. 15 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde yapılan 5 katlı 'Kulekol'lar havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle örüldü. Suriye-İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 Kulekol yapıldı. Kulekol'ların içinde askerlerin ihtiyaç duyduğu her şey yer alıyor. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasadışı geçişleri önlemek için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilen Kulekol'ların, duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı. DAYANIKLILIK İÇİN C50 BETONU VE DRAMİX TELİ KULLANILDI Kulekol'larda, 10 kişilik bir askeri tim her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını devam ettirebilecek. Birinci katta silahlık, banyo ve tuvalet, ikinci katta elektronik sistemlerin bağlı olacağı üniteler, üçüncü katta kulede bulunan askerler için yaşam alanları, diğer iki katta ise açık ve kapalı gözetleme yerleri var. Her kulenin yeri askeri birlikler tarafından stratejik olarak belirlendi. Kulekol'lar elektronik gözetleme sistemleriyle uyumlu olarak ASELSAN yetkililerinin de desteğiyle tamamlandı. Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların inşaatında C50 betonu denilen yüksek dirençli beton kullanıldı. Ayrıca betona direncini artıran Dramix teller eklendi. Eski ve yeni kulekollar yan yana duruyor ve hemen yanlarında mayınlı arazi var. SINIRDA ACİL DURUMLAR İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPI İNŞA EDİLDİ Sınırda acil durumlarda Suriye tarafına geçmek için güvenlik duvarı ve Kulekol'ların yanı sıra 'yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı'. K12 güvenlik düzeyinde, 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli Balistik kapı kurşun geçirmiyor. 5 metre genişliğinde ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapıdan Suriye sınırında 44, İran sınırında ise 15 adet var. SURİYE GÜVENLİK DUVARININ 529 KİLOMETRELİK KISMI TAMAMLANDI Suriye sınırında 564 kilometrelik inşa edilen güvenlik duvarının 529 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yaz döneminde Suriye sınır duvarının ve yol inşaatlarının tamamen bitmesi hedefleniyor. Tamamlandığında Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacak. İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarı ise bitme aşamasında. Bugün itibariyle sınırın 78 kilometrelik kısmı kapatıldı.