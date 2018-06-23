(Görüntülü) Mehmet Şimşek inşallah dünya küresel ticaret savaşları gibi yanlış bir patikaya girmez
23 Haziran 2018 Cumartesi 12:20
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Aileler, sorularına ebeveyn okulunda cevap...
- 2(Görüntülü) Kağıthane'de 530...
- 3Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor
- 4Kağıthane'de 530 çocuk sünnet ettirildi
- 5(Görüntülü) “Önemli olan karbonhidratlı...
- 6Uluslararası arenada organ bağışı farkındalığı...
- 7 “Önemli olan karbonhidratlı ve yağlı...
- 8(Görüntülü) 25 yıldır kullandığı...
- 9(Görüntülü) Sağlıkçılar 'şiddete...
- 1025 yıldır kullandığı gözlüklerinden...
- 1İESU’nun mezuniyet heyecanı
- 2(Görüntülü) İGÜ, yabancı bilim insanlarını...
- 3İGÜ, yabancı bilim insanlarını uluslararası...
- 4(Görüntülü) İstanbul Rumeli Üniversitesi...
- 5İstanbul Rumeli Üniversitesi ilk mezunlarını...
- 62 bin 800 yeni mezundan fener alaylı veda
- 7Bakırköy Belediyesi'nden çocuklara...
- 8Arkadaşlıklarını çizen minik ressamlar...
- 9(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 10(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Menemen'de selde mahsur...
- 2(Görüntülü) Kılıçdaroğlu- Türkiye'deki...
- 3(Görüntülü) Kılıçdaroğlu- Türkiye'deki...
- 4Ege'de kaçak taşıyan tekneye ateş...
- 5İESU’nun mezuniyet heyecanı
- 6(Havadan Görüntü) Muharrem İnce'nin...
- 7İzmir'de, Anavatan Partisi'nden...
- 8İzmir'de, Anavatan Partisi'nden...
- 9fotoğraflar// Bakan Soylu şu ana kadar...
- 10Eğlence merkezi işletmecisi, tartıştığı...
- 11(Görüntülü) Kılıçdaroğlu- Türkiye'deki...
- 12İnce'nin Maltepe mitinginde yağmur...
- 13(Görüntülü) Kılıçdaroğlu- Türkiye'deki...
- 14İşitme engelli eşi, yanında lokomotif...
- 15Bakan Soylu: Şu ana kadar 370 hadise meydana...
- 16Bakan Yılmaz: Hasta ve engelliler evde...
- 17(Görüntülü) İnce'nin Maltepe Mitinginde...
- 18(Görüntülü) Bakan Soylu şu ana kadar...
- 19(Görüntülü) Samsun’da efsaneler geçidi
- 20(Görüntülü) Samsun’da efsaneler geçidi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:25
|13:18
|17:18
|20:48
|22:50