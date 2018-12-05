(Görüntülü) MEHMET ALİ ALABORA HAKKINDA YAKALAMA KARARI (ARŞİV)

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,()



Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi ile Gezi Parkı eylemlerine katılan oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında, nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.





Başsavcılığın talep yazısında, Gezi olaylarının iç organizasyonun halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğu kaydedildi. Mehmet Ali Alabora'nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır'da gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler yaptığı da belirtilen yazıda, Alabora'nın Gezi Parkı olayları sırasında twitter hesabından, "Mesele sadece Gezi parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?" şeklinde provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve bu konularla alakalı Alabora ve tutuklu şüpheli Mehmet Osman Kavala arasında telefon görüşmelerinin tespit edildiği anlatıldı. Yine Garaj İstanbul ve benzeri toplantılarda Gezi eylemlerinde sanatçıların ne şekilde kullanılması gerektiğinin konuşulduğu, bu konuda planlama yapıldığı ifade edildi. Yazıda, çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatta George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Osman Kavala'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu ve yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Mehmet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların ise çıkan olayların alevlendirilmesi için twitter üzerinden örgütlenme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.





OLAYLARDA ETKİN ROL OYNADIĞI BELİRTİLDİ



Elde edilen delillere göre, Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar neticesinde planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği ileri sürülen yazıda, eylemlerin nihai amacının, "Ülkede şiddet eylemlerini marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp, kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu anlaşılmıştır" denildi. Şüpheli Mehmet Ali Alabora'nın yurt dışında bulunduğu belirtilen yazıda, Alabora'nın eylemler ve olaylarda etkin rol aldığı hususunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme" suçunu işlediğine dair yeterli ve somut delillerin mevcut olduğu kaydedildi.