Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

(Görüntülü) Mazgalı olmayan su kanalına düşen 3.5 yaşındaki Esma yaşamını yitirdi

Mazgalı olmayan su kanalına düşen 3.5 yaşındaki Esma yaşamını yitirdi ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde oturan 3.5 yaşındaki Esma Kali, misafirliğe gittiği Sarıcan beldesindeki dedesinin evinin yakınındaki parkta oynamaya giderken...

Mazgalı olmayan su kanalına düşen 3.5 yaşındaki Esma yaşamını yitirdi ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde oturan 3.5 yaşındaki Esma Kali, misafirliğe gittiği Sarıcan beldesindeki dedesinin evinin yakınındaki parkta oynamaya giderken düştüğü su kanalında yaşamını yitirdi. Karakoçan ilçesi oturan ve bir parkta çaycılık yapan Fikri Kali’nin üç çocuğundan biri olan 3,5 yaşındaki Esma Kali'yi, annesi Sarıcan beldesinde oturan dedesi Hacı Ramazan Kali’nin evine gönderdi. Dedesinin evine yakın oyun Subaşı mahallesindeki oyun parkına dün oynamaya giden minik Esma, parkının hemen yanında geçen ve üzerinde mazgal bulunmayan su kanalına düştü. Kali, kanaldan çıkmayı başaramazken, akşam Esma'nın eve dönmediğini fark eden dedesi ve baba annesi kendisini ararken, onu su kanalında buldu. Esma'nın morardığını ve nefes almakta zorlandığını gören ailenin Karakoçan Devlet hastanesine kaldırılan minik Esma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minik Esma Kali'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından Sarıcan Beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325