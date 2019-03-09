Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL ()-103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi sürüyor.
(Görüntülü) MAVİ VATAN TATBİKATINA KATILAN GEMİLERİN 3. KÖPRÜDEN GEÇİŞİ (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL ()-103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz...
09 Mart 2019 Cumartesi 12:20
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