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(Görüntülü) Mavi Vatan Tatbikatın'daki bazı gemiler, Foça'da ziyarete açıldı

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden bazıları, İzmir'in Foça ilçesinde halkın ziyaretine açıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin...

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden bazıları, İzmir'in Foça ilçesinde halkın ziyaretine açıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer, dalar ve uçar birliklerinin katılımıyla; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yürüttüğü Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden 4'ü, Foça Deniz Üssü'nün bulunduğu Leventler Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Ziyarete açılan gemiler arasında yerli ve milli üretim amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın yanı sıra TCG Batıray denizaltısı, TCG Edremit mayın tarama ve avlama gemisi ile TCG Beykoz keşif karakol gemisi yer aldı. Görevli personel, ziyaretçilere gemi gezilerinde refakat etti, bilgi verdi. Ziyarete gelenler arasındaki ilkokul öğrencileri, kadın subaylarla fotoğraf çektirmek için yarıştı. Gemi salonlarında ikram da yapıldı. Konuklar, yazılı ve görsel basında fotoğraf ve görüntülerini gördükleri gemileri, yakından inceleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi. Ziyaretçilerden Foça Reha Midilli İlkokulu Müdürü Ahmet Bakır, başta TCG Bayraktar olmak üzere Deniz Kuvvetleri'nin gemileri hakkında ayrıntılı bilgi edindiklerini, hem denizciler hem gemilerle gurur duyduklarını söyledi.

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