(Görüntülü) 'MAVİ VATAN TATBİKATI'NDAN DÖNEN GEMİLER BOĞAZDAN GEÇİYOR (2)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL ()-103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi sürüyor.
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL ()-103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi sürüyor.