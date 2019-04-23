Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maslak'ta birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi.
(Görüntülü) Maslak Kırmızı-Beyaz
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maslak'ta birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi.
23 Nisan 2019 Salı 11:27
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.