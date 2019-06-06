(Görüntülü) Masal Şatosu'na ziyaretçi akını

ESKİŞEHİR'de içerisinde Masal Şatosu'nun yanı sıra, korsan gemisi, Minia Türk, suni gölet ve yeşil alanların bulunduğu Sazova Parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar Masal Şatosu’nda eğlenirken, büyükler ise 26 kulesi bulunan şato önünde fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Günlük 6 bin ziyaretçisi bulunan park, bayram tatilinde 15 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl önce açılan ve içerisinde Masal Şatosu'nun yanı sıra korsan gemisi, Minia Türk, suni gölet ve yeşil alanların bulunduğu Sazova Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği parkta günlük ziyaretçi sayısı 15 bine kadar çıktı. Ziyaretçiler hayvanat bahçesini ve küçük Minia Türk’ü gezdikten sonra Sazova Parkı’nda dolaşıp hatıra fotoğrafı çekiyor. ZİYARETÇİ SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI Masal Şatosu görevlilerinden Sinem Ekinci, şatoyu günlük 6 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek bayram ve özel günlerde bu sayının iki katına çıktığını söyledi. Çocukların şatoda masal kahramanlarıyla eğlendiğini, büyüklerin ise şato önünde fotoğraf çektirdiğini anlatan Ekinci, "Eskişehir’de 6 yıldır Masal Şatosu’na yoğun bir ilgi var. Bayramlar ve özel günlerde ziyaretçi sayısı 6 binlerdeyken bu sayı iki katına çıkarak 15 bin seviyesine kadar yükseliyor. Çocuklar burada turlardan keyif alıyorlar. 5-15 yaş çocuklar için ‘Gizemli yolculuk’ turumuz var. Orman gözcüsü ve periyle birlikte bir yola çıkıyorlar. Efsaneler diyarında ise Türk kültürü masalcılarının robotları var. Onlardan ortalama 25 dakika boyunca masallar dinliyorlar. Masal Şatosu’nda kuleler, satış mağazaları ve fotoğraf çekilebilecek alanlar var. Gelen ziyaretçiler çok keyifli ayrılıyor buradan. Büyükler ise genelde şatonun önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu. 'ŞATOYU ÇOK BEĞENDİK' Ramazan Bayramı tatilini Eskişehir’de geçirmek için ailesiyle Antalya’dan geldiklerini anlatan Seda Topalakçı, şatoyu çok beğendiklerini ifade etti. Topalakçı, "Ramazan Bayramı tatili için gezmeye Eskişehir’e geldik. Burasını çok merak ediyorduk, dünden beri geziyoruz. Masal Şatosu’ndan gezmeye başladık. Eşim ve çocuğumla birlikte geldik ve çok beğendik" dedi. İzmit’ten gelen Harun Taşkent ise Eskişehir’i Türkiye’nin Paris’i olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Yılda birkaç kez Eskişehir’e geliyoruz. Sazova parkı çok güzel, buraya ilk kez geldik. Avrupa’daki birçok şehirde de deniz yok ama ziyaretçi çok fazla. Örneğin Paris’te deniz yok ama en çok turist çeken şehirlerinden biri. Burası da Türkiye’nin Paris’i diyebiliriz. En çok turist çeken şehirlerden biri. Deniz bu anlamda çok da önemli değil." Bayram tatilini Eskişehir’de geçirdiğini belirten Derya Yılmaz da, Masal Şatosu ve çevresini çok beğendiğini söyledi. Yılmaz, "Ramazan Bayramı için 2-3 günlük tatilim vardı. Bunu Eskişehir’de geçirmek istedik. Sazova parkını çok beğendik. Kentte ilgimi çeken yok yer var. Müzeleri, eski evleri, buradaki parklar çok güzel. Hayvanat bahçesini çok doğru bulmuyorum ama orası da güzeldi. Güzel bir bayram geçirdik" ifadelerini kullandı. 26 KULELİ ŞATOYU 2,5 MİLYON KİŞİ GEZDİ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce, 2014 yılında Sazova Mahallesi'ndeki Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'na yapılan 'Masal Şatosu'nda masal kahramanlarının 3 boyutlu animasyonları ile optik ışık canlandırmaların yanı sıra 50 metre yüksekliğindeki 26 kulesi bulunuyor. Kulelerden bazıları İstanbul'daki Galata Kulesi, Antalya'daki Yivli Minare, Diyarbakır'daki Çan Kulesi, Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kulesi, İstanbul'daki Kız Kulesi, Mardin'deki Ulucami Minaresi ve Amasya'daki Burgulu Minare'nin benzerinden oluşuyor. Şato açıldığından bu yana 2 milyon 500 bin kadar ziyaretçi kabul etti. Sazova Parkı’na girişler ücretsiz iken Masal Şatosu ve korsan gemisi gibi bölümlerde yetişkinlerden 10, çocuklardan ise 5’er lira giriş ücreti alınıyor.