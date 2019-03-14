(Görüntülü) MARTI PROJESİ'NİN İLK ETABI YARIN AÇILIYOR

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-KABATAŞ Meydanı ve Transfer merkezi projesinin ilk etabı yarın sabah açılıyor. Projenin ilk etabında 700 metrekarelik terminal binası ve iki iskele hizmete hazır hale getirildi. Açılıştan önce hizmete alınacak iskelelere yanaşan şehir hatları vapurları gün boyu deneme seferleri yaptı.





2020 DE TAMAMLANCAK



Kamuoyunda Martı Projesi olarak bilinen yapımına 2016 yılının Temmuz ayında başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. İlk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesi'nden ilk vapur seferleri başlayacak. Şehir Hatları'nın gemileri Kabataş iskelesinden Boğaz ve Adalar seferleriyle hizmet vermeye başlayacak. Projenin 2. Etabı ise Ekim 2020'de tamamlanacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla İDO ve BUDO gemileri de burayı kullanacak. Ayrıca boğaz gezisi yapan turistik teknelerde kompleksi kullanacaklar.





İKİNCİ ETAPTA DEV BİR MEYDAN YAPILACAK



Revize edilen yeni projeye göre, terminal binaları klasik Osmanlı yapısı olacak. Projenin ikinci etabında, 32 bin 500 metrekarelik meydan yapılacak. 18 bini 400 metrekaresi sert zemin, 14 bin 142 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Projeye göre iskelenin önüne 3 adet terminal binası inşa edilecek. Bölgede yerin altına 700 otomobil, 26 engelli aracı ve 95 otobüs kapasiteli 2 katlı yer altı otoparkı inşa edilecek.





GÜNDE 210 BİN YOLCU KAPASİTELİ



Kabataş Transfer Merkezi tamamlandığında günde 210 bin yolcuya hizmet verebilecek. Transfer merkezinde kara, deniz ve raylı sistemler birbirine entegre olacak.