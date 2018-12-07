(Görüntülü) Marmaris yeni yıla hazır

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı eğlencesinin merkezi olması beklenen ana caddeler, belediye ekiplerince ışıklandırıldı. Yeni yıl programı yapacak otel, restoran ve kafeteryalar kampanyalarına başladı. Esnaf da vitrinlerini süsledi. Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk ve Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik yol, 20 metre arayla ışıklı figürlerle süslendi. Türkçe ve İngilizce yeni yıl mesajları asıldı. Yeni Yol Caddesi, sevgi yolu ve ana caddeler de ışıklı süslemelerle donatılarak, 5 metrelik Noel ağacı konuldu. Vatandaşlar, gün batımı sonrası ışıl ışıl olan ilçedeki süslemelerin çevresinde hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Esnaf ise vitrinlerini süsleyerek, indirim tabelalarını astı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Genel Müdürü Cahit Sarıbey, Belediyenin düzenlediği yeni yıl festivali kapsamında ve yılbaşının hafta sonuna gelmesiyle 3 yıldız ve üzerinde 14 otelimiz, 3 bin yatağı ile hizmet verecek. Her şey dahil ve oda kahvaltı çalışan konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi de olmak üzere kişi başı 250 ile 500 lira arasında fiyatlar mevcut. Sınırlı sayıda oteller yerel sanatçılarla yılbaşı programı hazırladı. Rezervasyon yaptıranlar çevre şehirlerden. İzmir başta olmak üzere Denizli, Aydın, Manisa, Uşak ve Afyon'dan rezervasyonlar mevcut. Açık restoran ve kafeteryalarda cüzi rakamlara yerel sanatçılarla yılbaşı eğlenceleri düzenlenecek. Günübirlik gelenler ve Marmarisliler, kişi başı 120-170 TL arası fiyatlarla restoran ile kafeteryalarda eğlenebilecekler dedi. KUTLAMALARIN MERKEZİ GENÇLİK MEYDANI Marmaris Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda saat 22.00'den itibaren DJ'lerin hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturacak. Kurulacak sahnede ayrıca yerel gösteri grupları hünerlerini sergileyecek. Yapay kar yağdırılarak yeni yılın ilk dakikalarında denizden ve karadan havai fişek atılacak. Marmaris Belediyesi'nin yılbaşı hazırlıklarını erken tamamlamasıyla güvenlik güçleri de kent merkezinde tedbirlerini artırdı. İlçenin Muğla ile Datça giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından uygulama noktaları oluşturularak kontroller sıklaştırıldı. Yeni yılın hafta sonuna denk gelmesiyle çevre şehirlerden günübirlik akın olacağını kaydeden emniyet yetkilileri, ekiplerin takviye edileceğini bildirdi. Yeni yıl akşamı sivil, resmi ve çevik kuvvetten oluşan çok sayıda polisin takviye olarak geleceği kaydedildi. Maliye, Sağlık Grup Başkanlığı ve Tarım Müdürlüğü ekipleri de ilçede denetimlerini artıracak.