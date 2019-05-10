(Görüntülü) Marmaris'teki Ruslar zafer gününü kutladı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi askerlerine karşı kazandığı zaferin yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda buluşan, aralarında yerleşik ve tatilci Rusların da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, savaşta ölen Rus askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu, Rus ve Türk milli marşlarını okudu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Marmaris Rusya Kültür ve İş Birliği Derneği (MARUS) Başkanı Olga Sezgin, "Rusya ve Türkiye'nin geçmişi savaşlara, dostluklara dayalıdır. Türkiye ve Rusya arasında sosyal, ekonomik bağlar her geçen gün güçlenerek artıyor. Türklerin bizlere gösterdiği saygı ve sevgi çok ayrı. Atalarımızın yaşadıklarını unutmamak için bu etkinliği kutluyoruz. Savaşların yaşanmadığı günler diliyorum. Bizlere destek veren Marmaris kamu kurum kuruluş temsilcilerine teşekkür ederim" dedi. Konuşmanın ardından Rus ailelerin yakalarına siyah ve turuncu kurdele takıldı. Bazı Ruslar, ellerinde ülkelerinin bayrakları ve savaşta ölenlerin fotoğraflarını taşıdı. Çocuklar ve ebeveynleri ülkelerine özgü dans gösterileri de sundu. Çocuklar, Rusça ve Türkçe şiirler okudu. Çalan şarkılar eşliğinde dans eden Ruslar, Atatürk Anıtı'ndan Yat Limanı'nı girişine kadar yaya yolunda 600 metre sessizce yürüdü. Etkinlik, yürüyüş sonrası sona erdi.