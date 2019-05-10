Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

(Görüntülü) Marmaris'teki Ruslar zafer gününü kutladı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi askerlerine karşı kazandığı zaferin yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda...

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi askerlerine karşı kazandığı zaferin yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda buluşan, aralarında yerleşik ve tatilci Rusların da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, savaşta ölen Rus askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu, Rus ve Türk milli marşlarını okudu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Marmaris Rusya Kültür ve İş Birliği Derneği (MARUS) Başkanı Olga Sezgin, "Rusya ve Türkiye'nin geçmişi savaşlara, dostluklara dayalıdır. Türkiye ve Rusya arasında sosyal, ekonomik bağlar her geçen gün güçlenerek artıyor. Türklerin bizlere gösterdiği saygı ve sevgi çok ayrı. Atalarımızın yaşadıklarını unutmamak için bu etkinliği kutluyoruz. Savaşların yaşanmadığı günler diliyorum. Bizlere destek veren Marmaris kamu kurum kuruluş temsilcilerine teşekkür ederim" dedi. Konuşmanın ardından Rus ailelerin yakalarına siyah ve turuncu kurdele takıldı. Bazı Ruslar, ellerinde ülkelerinin bayrakları ve savaşta ölenlerin fotoğraflarını taşıdı. Çocuklar ve ebeveynleri ülkelerine özgü dans gösterileri de sundu. Çocuklar, Rusça ve Türkçe şiirler okudu. Çalan şarkılar eşliğinde dans eden Ruslar, Atatürk Anıtı'ndan Yat Limanı'nı girişine kadar yaya yolunda 600 metre sessizce yürüdü. Etkinlik, yürüyüş sonrası sona erdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328