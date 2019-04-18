(Görüntülü) Marmaris'teki 105 sokak, imece usulüyle 23 Nisan'a hazırlandı

MARMARİS'in Kemeraltı Mahallesi'ndeki 105 Sokak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için 6'ncı kez halk tarafından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Marmaris'te vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi yine seferber oldu. Terzi Salih Yazgan'ın (64) girişimleriyle Kemeraltı Mahallesi'ndeki 105 Sokak, bu yıl 6'ncı kez süslendi. 100 metre uzunluğundaki sokak, 2 bine yakın Türk bayrağı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatük'ün posterleriyle donatıldı. Her yıl olduğu gibi Yazgan'ın mahallede bulunan terzihanesi merkez olarak kullanıldı. Çalışmalar bittiğinde, 19 Nisan Cuma gününden itibaren kutlamalar başlayacak. Mahalle sakinlerinin imece usulü yaptığı hazırlıklarda apartmanlar, balkonlar, pencereler, ağaçlar, trafolar ve geri dönüşüm kutuları dahil tüm sokak kırmızı-beyaza bürünecek. Terzi Salih Yazgan, Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir sokakta imece usulü hazırlık yaparak kutlayan tek yerin Marmaris olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı mahallede komşuların desteğiyle sokağı Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendiklerini belirtti. Yazgan, şunları söyledi: "Kimseyi rahatsız etmeden çalacağımız müzikler ve marşlar eşliğinde çocuklarımızla oynayacağız. 23 Nisan günü ücretsiz yiyecek ve içecek ikramımız olacak. Palyaçolar çocuklarımızın neşesine neşe katacak. Çocuklarımızın yüzlerine çiçek, ağaç resimleri çizilecek ve kırmızı- beyaza boyanacak. 6 yıl önce başladığımızda hedefimiz sokağımızın Türkiye çapında örnek olmasını sağlamaktı. Bugün bunu başardık. Her yerden destekler geliyor. Çocuklar okullarında bez afişlere resimler yapıp, asmamız için gönderiyor. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarının daha sık konulması için daha çok bayrak gönderiyor. İzmir'den bir kişi 100 Türk bayrağı ve 2 Atatürk posteri göndermiş. Cuma gününden itibaren sokağımız trafiğe kapatılarak eğlence başlayacak. 23 Nisan günü tüm Marmaris sokağımızda olacak ve çocuklarımızın mutluluğunu paylaşacak."