(Görüntülü) Marmaris'te turistler, cip safariyle eğleniyor

MARMARİS'e tatile gelen yerli ve yabancı turistler, cip safari turlarıyla keyifli anlar yaşıyor. Taşlı, çamurlu ve tozlu dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan ve kırsal mahalleri de içine alan cip safari turları, kentte tatil yapan Orta Doğulu, Avrupalı ve Rus turistlerin de ilgisini çekiyor. Cip safari turları, hazırlanan paket programlara göre 4 ile 8 saat arasında sürüyor. İşletmeler, dört çeker arazi araçlarında 5- 7 kişiden oluşan gruplarla belirledikleri parkurlara gidiyor. İstenilen hizmet ve parkura göre kişi başı 50 ile 100 lira arasında değişen cip safari turları, genelde trafiğin olmadığı toprak yollarda geçiyor. Araç içinde su savaşı yapıp, çalan hareketli müzikler eşliğinde eğlenen turistler, belirlenen noktalarda öğle yemeği molasıyla yorgunluk atıyor. Cip safari çalışanları, turistlerin eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki manzaraya hakim tepelerde gün batımının seyri ile son buluyor. Tur düzenleyen Şenay Tokmak, "Marmaris'e tatile gelen vatandaş ve turistlerin olmazsa olmazları arasında cip safari turları vardır. Ortadoğulu, Avrupalı ve Rus turistler cip safarilere meraklı. Bu yıl Orta Doğulu turistlerin yoğun ilgi göstermesi, ekonomik açığımızı kapattı. Turistler ve tatilciler, eğlenmeyi, heyecanı ve doğal, kültürel zenginlerimizi görmeyi çok seviyor. Özel cip safari turları da düzenliyoruz. Gelen hizmete göre fiyatlarımız değişiyor. Bayramda safari turlarına ilgi yoğundu. Okulların kapanması ile birlikte hareketlenme artar" dedi. Emekli doktor İngiliz David Eriston Hanbal (64), "İlk defa bu turlara katıldım. Harika bir doğa ve yaşam mevcut. Hem eğlendim, hem de kültürel zenginliklerinizi gördüm. Tüm dostlarıma tavsiye edeceğim" diye konuştu.