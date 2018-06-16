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(Görüntülü) Marmaris'te, tatilciler dönüşe geçti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için gelenler, dönüş yolculuğuna akşam saatlerinde başladı. Ana caddelerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip Marmaris'e gelen tatilciler, saat 17.30 sıralarında...

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için gelenler, dönüş yolculuğuna akşam saatlerinde başladı. Ana caddelerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip Marmaris'e gelen tatilciler, saat 17.30 sıralarında dönüş yoluna çıkmaya başladı. Otellerinden araçları ve tur otobüsleriyle ayrılan tatilciler, şehir merkezindeki ana caddelerde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğleden sonra yaklaşık 2 bin özel ve topluma taşıma aracının ilçeden çıkış yaptığını açıkladı. 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerinde tam doluluk yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı erken dönüşe başladı. Bayramın son günü olan Pazar günü öğleden sonra da çıkışlar devam edecektir. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun, seçime üç gün kala dönüşe geçeceğini öğrendik" dedi.

Şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde oluşan araç trafiğindeki yoğunluğun çözülmesi için trafik polisleri çalışma başlattı.

 

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