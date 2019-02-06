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(Görüntülü) Marmaris'te 'öncelik yayanın' hatırlatması

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye...

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı proje Marmaris'te de uygulandı.

Proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, 80 personel ve 5 trafik ekibiyle şehir merkezi ile çevre yollarda gün boyunca çalışma yaptı. Okul önlerindeki cadde ve meydanlarda yapılan çalışmaya öğrenciler de döviz ve pankart taşıyarak destek verdi. Trafik polisleri ve trafik polisi yeleği giyen öğrenciler, sürücülere broşürler dağıttı, sürücülere yayalara geçiş hakkının verilmemesinin 488 TL para cezası bulunduğu hatırlatıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanya farklı günlerde ilköğretim çağındaki çocuklarımızın katılımıyla devam edecek. Bu proje kapsamında trafik ekiplerimiz okullarda bilgilendirmelerde bulunacak" dedi.

 

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