(Görüntülü) Marmaris'te İngiliz taraftarlar önce sevindi sonra üzüldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te tatil için bulunan İngiliz turistler, milli takımlarının, dün akşam Hırvatistan karşısında ilk yarıyı attığı tek golle önde tamamlamasıyla sevinirken, ikinci yarıda ve uzatmada yenilen gollerle Dünya Kupası'ndan elenmesinin üzüntüsünü yaşadı. Marmaris'te tatil yapan İngiliz turistler, Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan arasındaki maçı ilgiyle izledi. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde maç yayını yapılan 7 barı dolduran İngiliz taraftarlar, yer kalmayınca sokağa yerleştirilen masa ve sandalyelerde karşılaşmayı izledi. Çocuklarıyla birlikte ülkelerinin milli takım formalarını giyerek, yüzlerini kırmızı- beyaza boyayıp, maçı izlemeye gelen İngilizler, karşılaşma boyunca yerlerinde duramadı. Kieran Trippier'in, maçın 5'inci dakikasında serbest vuruştan attığı golle İngiltere'nin 1-0 öne geçmesiyle İngiliz coştu. 'Güney Afrika zurnası' olarak bilinen vuvuzela çalan turistler, havai fişek ve konfeti attı. İngilizler, devre arasında ise takımlarının ilk yarıyı önde kapatmasını dans edip, tezahüratlarla kutladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan'ın eşitliği sağlanmasının ardından İngilizlerin maçı izlediği mekanlarda sessizlik hakim oldu. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma devreleri oynanırken, heyecan daha da arttı. Uzatma dakikalarında Mario Mandzukic'in attığı gol, İngilizleri yıktı. Hırvatistan, sahadan 1-2 galip ayrılırken, Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Takımlarının yenilgisine üzülen bazı İngilizler, gözyaşlarını tutamazken, bazılarının da ellerindeki şişeleri yere fırlattığı görüldü. Önce attıkları golle sevinen ardından da yenilen 2 golle üzülen İngiliz taraftarlar, maç sona erdikten sonra moralleri bozuk otellerine döndü.