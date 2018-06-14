(Görüntülü) Marmaris'te bayram bereketi

RAMAZAN Bayramı tatillerini Marmaris'te geçirmeyi tercih eden aileler, otellerine yerleştikten sonra, plaj, otel havuzu ve su parklarına akın etti. Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih edenler, ilçeyi hareketlendirdi. İlçeye gelişte karayolunda araç konvoyları oluştu. Konaklama tesislerine yerleşen tatilciler, sıcak havada serinlemek için plaj, otel havuzu ve su parklarını doldurdu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde artan nemle hissedilen sıcaklık daha fazla oldu. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda kalabalık görüntüler oluştu. Bazıları şezlonglarında dinlenmeyi, kitap okumayı tercih ederken, kimileri serinlemek için gün boyu denizde yüzüp, eğlendi. Heyecan arayanlar muz, jet-ski ve deniz paraşütü sporları yaptı.Otel havuzları ve su parklarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Tatilciler ve turistler otel havuz başlarında animatörler eşliğinde gün boyu çeşitli gösterilerle eğlendi. Ebeveynler şezlonglarda dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar havuzda oyunlar oynadı. Su parklarında da benzer görüntüler yaşandı. Döner, kaykay, dalga havuzu ve dönme dolap ile gün boyu eğlenildi. Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Mehmet Erdoğan, "İlk defa Marmaris'e tatile geliyorum. Otelleri, denizi ve esnafı çok iyi. Huzurlu ve mutlu bir tatil geçiriyoruz" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Üç yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerimiz bayram süresince tam kapasite çalışıyor. Marmaris'e yakın şehirlerden gelenlerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'den yoğun bir tatilci grubu otellere yerleşti. Bayram süresince günübirlik gelenler de olacaktır" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.