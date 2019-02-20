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(Görüntülü) Marmaris'te bahar havası

Baharı müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düşerken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde de ağaçlar ve diğer bitkiler çiçek açtı. Güneşli havayı fırsat bilenler ise çoluk çocuk sahillere akın etti, parkları doldurdu. Baharın...

Baharı müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düşerken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde de ağaçlar ve diğer bitkiler çiçek açtı. Güneşli havayı fırsat bilenler ise çoluk çocuk sahillere akın etti, parkları doldurdu.
Baharın başlamasının müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte Marmaris'te doğa canlanmaya başladı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 17 dereceyi gösterdiği Marmaris şehir merkezinde, sokaklar insanlarla doldu. Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometrelik halk plajında, çocuklarıyla birlikte şubat güneşinin tadını çıkartmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kadınlar, deniz manzarası eşliğinde portatif sandalyelerine oturup örgü örerken; çocuklar kumlarda oynadı, ayaklarını denize soktu. Sahil yolunda yürüyüş yapıp, bisiklete binenler oldu. Güneşli ve güzel havayı değerlendirmek isteyen Marmarisliler, sahil kenarındaki kafeteryaları doldurdu. Bazıları güneşin altında oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda olta balıkçılığı ile keyifli zaman geçirdi.
İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından inanışa göre ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Gündüz hava sıcaklıkları 17 ila 19 derece arasında seyredecek. Nem yüzde 64 civarında. Yüksek rakımlarda aralıklı yağmur bekleniyor bilgisini verdi.

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