(Görüntülü) Marmaris'te 7 ülkeden gelen öğrenciler çevre temizliği yaptı

MARMARİS'e AB Erasmus Plus Projesi kapsamında gelen 7 ülkeden 35 öğrenci, Türk öğrenci ve belediye temizlik personeli ile birlikte çevre temizliği yaptı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Erasmus Plus Okullar Arası Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Polonya, Almanya, İtalya, Slovakya, Çekya, İspanya ve Yunanistan'dan 35 konuk öğrenci geçen hafta Marmaris'e geldi. İlçedeki belediye ve işletmelere ait arıtma tesislerini inceleyen öğrenciler, Türk öğrencilerle buluştu. Türk ve yabancı öğrenciler, doğanın korunması için yapılacak çalışmalar ve farkındalık eylemleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. İlçenin kırsal mahallelerinde günübirlik kültür turlarına katılan konuk öğrenciler, cennet koyları gezdi. Programın son günü Türk öğrencilerle bir araya gelen konuk öğrenciler, ilçeye 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkisi sahilinde çevre temizliği yaptı. Öğrencilere, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de destek verdi. 6 saat süren temizlik çalışmasında, 7 traktör römorku dolusu katı atık toplandı. Toplanan atıklar, Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne götürüldü. Proje Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Güler, AB projesi kapsamındaki bir haftalık program kapsamında buluşan öğrencilerin su tüketimi, çevrenin korunması, atıklar ve çevre düzeni gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Slovak Jakup Christopper da "Nereden, hangi ülkede olduğunuz önemli değil. Önemli olan çevrenin korunması. Geleceğe temiz bir çevre bırakmalıyız. Temiz çevre için farkındalık yaratmak için proje kapsamında ülkeleri geziyoruz. Bu proje kapsamında Türkiye'ye ikinci gelişim. Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum" dedi.