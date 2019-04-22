(Görüntülü) Marmaris sahilinde yunus sürprizi

MARMARİS'te, kıyıya 30 metre mesafeye kadar gelip yüzen, dalıp- çıkan yunus büyük ilgi topladı. Sahildekiler, yunusu cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.



Marmaris'in oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı Mevkii'nde, sabah saatlerinde bir yunus, kıyıya 30 metre mesafeye kadar geldi. Yunusu fark edenler sahile akın etti. Çok sayıda kişi, yunusun buradaki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık 2 dakika kaldığı kıyıdan uzaklaşan yunus, teknelerin çevresinde dolandıktan sonra açık denize doğru yüzerek, gözlerden kayboldu.



Oğlu ile birlikte yunusu cep telefonuyla görüntüleyen su sporları istasyonu sahibi Salih Tunç, "İki günde bir, her sabah bir veya iki yunus sahile yakın yüzüyor. Marmaris'in temiz denizlerinde yunuslar huzur ve güvenle dolaşıyor. Sosyal medya hesabımdan bu görsel şovu paylaştım. Birçok yabancı uyruklu dostumuz da beğendi" dedi.

