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(Görüntülü) Marmara Adası'nda kadınlar, çocuk istismarına karşı yürüdü

BALIKESİR'e bağlı Marmara Adası'nda, çoğunluğunu tatilci kadınların oluşturduğu kalabalık grup, çocuk istismarına karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla...

BALIKESİR'e bağlı Marmara Adası'nda, çoğunluğunu tatilci kadınların oluşturduğu kalabalık grup, çocuk istismarına karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardından Marmara Adası'ndaki vatandaşların katılımıyla çocuk istismarına karşı yürüyüş  düzenledi. Sivil toplum kuruluşları ile ada sakinlerinin organize ettiği ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş, İskele Meydanı'ndan başlayıp sloganlar eşliğinde adada atılan turdan sonra aynı noktada sonlandırıldı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grupta yürüyüş boyunca, 'İstismara uğrayanların hesabını sor', 'Sessiz kalma, suça ortak olma', 'Çocuk susar sen susma' ve 'Çocuk istismarı insanlık suçudur' gibi pankartlar da açıldı.

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